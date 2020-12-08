В Киеве между пассажирами троллейбуса произошла драка из-за отсутствия маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, драку из-за отсутствия маски устроил пассажир киевского троллейбуса. Конфликт возник на выходных, но видео в Сети появилось только сейчас.

На записи можно увидеть, как после словесной перепалки из троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Через секунду он поворачивается и бьет палкой водителя по голове.

Окровавленный работник Киевпасстранса выбежал и скрутил нападавшего, а затем держал его вплоть до прибытия на место правоохранителей. Все время растерянный песик бегал рядом и лаял на обидчиков хозяина.

"Вы поможете, или дальше будете снимать на телефоны?"- обратился он к прохожим.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина без маски открыл стрельбу возле аптеки. Такое поведение спровоцировало просьбу сотрудников заведения надеть маску. Когда охрана сделала посетителю замечание, тот его проигнорировал. Но как только сотрудники аптеки вывели его прочь, он достал пистолет и выстрелил в асфальт.

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