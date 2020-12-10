Динаміка не йде на спад

У Києві протягом минулої доби, 9 грудня, було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових підтверджених випадків зараження коронавірусом

Як передає Politeka, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Так, за даними Кличка, за вчорашній день у столиці підтвердили вірус ще у 1899 людей.

Він також розповів, що за добу 27 хворих померли. Усього від вірусу за весь час пандемії померли 1525 киян.

Загальна цифра підтверджених випадків захворювання на сьогодні у Києві складає вже 86 437.

Що ж стосується останьої доби, коронавірус підтвердився у 1069 жінок, 722 чоловіків і 108 дітей.

Також Кличко повідомив, що хвороба підтвердилась у і 51 медика.

За добу до лікарень столиці госпіталізували 138 людей. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього за весь час пандемії коронавірус подолали 26 847 киян.

"Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе", - написав Кличко.

Слід зазначити, що у попередню добу, 8 грудня, у Києві було встановлено антирекорд за кількістю шпиталізованих пацієнтів з вірусом - 127 осіб.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.