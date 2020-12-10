Динамика не идет на спад

В Киеве за прошедшие сутки, 9 декабря, был зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Как передает Politeka, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Так, по данным Кличко, за вчерашний день в столице подтвердили вирус еще у 1899 человек.

Он также рассказал, что за сутки 27 больных умерли. Всего от вируса за все время пандемии умерли 1525 киевлян.

Общая цифра подтвержденных случаев заболевания на сегодня в Киеве составляет уже 86 437.

Что же касается последних суток, коронавирус подтвердился у 1069 женщин, 722 мужчин и 108 детей.

Также Кличко сообщил, что болезнь подтвердилась у и 51 медика.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 138 человек. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего за все время пандемии коронавирус преодолели 26 847 киевлян.

"Относитесь сознательно к правилам безопасности и к своему здоровью! При первых же симптомах оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Берегите себя", - написал Кличко.

Следует отметить, что в предыдущие сутки, 8 декабря, в Киеве был установлен антирекорд по количеству госпитализированных пациентов с вирусом - 127 человек.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.