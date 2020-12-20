У Києві зафіксовані нові випадки захворювання китайським вірусом

Про це свідчать дані сайту РНБО.

Станом на 9:00 ранку 20 грудня, зафіксували 100 450 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 756 жителів столиці, померли 14 пацієнтів, одужали 226 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-1713, коронавірус подолали 32 175 киян.

У Київській області за добу було виявлено 592 нових випадки вірусу, всього - 53 007. При цьому помер 881 пацієнт (+2 за добу), одужало – 24 612 (+326 за добу).

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко дав роз'яснення з приводу того, як працюватиме громадський транспорт у столиці під час локдауну.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт у Києві продовжить свою роботу у звичному режимі, однак діятиме "ліміт" на кількість пасажирів.

"Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - розповів він.

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