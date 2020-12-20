В Киеве зафиксированы новые случаи заболевания китайским вирусом

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

По состоянию на 9:00 утра 20 декабря, зафиксировали 100 450 случаев коронавируса. За прошлые сутки заболевание обнаружили у 756 жителей столицы, умерли 14 пациентов, выздоровели 226 человек. Всего летальных случаев за время пандемии – 1713, коронавирус преодолели 32 175 киевлян.

В Киевской области за сутки были выявлены 592 новых случая вируса, всего – 53 007. При этом умер 881 пациент (+2 за сутки), выздоровело – 24 612 (+326 за сутки).

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу того, как будет работать общественный транспорт в столице во время локдауна.

В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров.

"Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения", - рассказал он.

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