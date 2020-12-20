У метро Києва помітили незвичайного пасажира

Кадри опублікував портал "Великий Київ".

Мабуть, киянин сильно боїться заразиться коронавірусом, так як він захищається як може.

"Безпека понад усе!",- підписав публікацію автор.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко дав роз'яснення з приводу того, як працюватиме громадський транспорт у столиці під час локдауну.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт у Києві продовжить свою роботу у звичному режимі, однак діятиме "ліміт" на кількість пасажирів.

"Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - розповів він.

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