У метро Києва помітили незвичайного пасажира

Кадри опублікував портал "Великий Київ".

Мабуть, киянин сильно боїться заразиться коронавірусом, так як він захищається як може.

"Безпека понад усе!",- підписав публікацію автор.

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Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко дав роз'яснення з приводу того, як працюватиме громадський транспорт у столиці під час локдауну.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт у Києві продовжить свою роботу у звичному режимі, однак діятиме "ліміт" на кількість пасажирів.

Віталій Кличко, брифінг

"Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - розповів він.

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