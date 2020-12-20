В метро Киева заметили необычного пассажира
Кадры опубликовал портал “Большой Киев”.
Видимо, киевлянин сильно боится заразится коронавирусом, так как он защищается как может.
"Безопасность превыше всего!", - подписал публикацию автор.
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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу того, как будет работать общественный транспорт в столице во время локдауна.
В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров.
"Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения", - рассказал он.
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