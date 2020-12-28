У Києві чоловік вдарив жінку-контролера в метрополітені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна спостерігати, як чоловік спілкується із жінкою-контролером, після чого підходить до неї впритул та б'є з голови у чоло.

На відео немає звуку, однак судячи з активної жестикуляції чоловіка, між ним та контролером виник конфлікт. Вдаривши жінку, він одразу ж відійшов вбік.

Відомо, що інцидент стався на станції метро "Оболонь".

"На метро Оболонь якесь чмо взяло "на Одесу" жінку-контролера", - йдеться в повідомленні.

Наразі немає інформації про те, чи затримали чоловіка за напад на жінку, та наскільки вона постраждала в результаті такого удару.

"Жах", "А де черговий поліцейський?", "Жесть яка", - пишуть у коментарях.

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Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".

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Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.