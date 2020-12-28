В Киеве мужчина ударил женщину-контролера в метрополитене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в Сети появилось видео, на котором можно наблюдать, как мужчина общается с женщиной-контролером, после чего подходит к ней вплотную и бьет с головы в лоб.

На видео нет звука, однако судя по активной жестикуляции мужчины, между ним и контролером возник конфликт. Ударив женщину, он сразу же отошел в сторону.

Известно, что инцидент произошел на станции метро "Оболонь".

"На метро Оболонь какое-то чмо взяло "на Одессу" женщину-контролера", - говорится в сообщении.

Пока что нет информации о том, задержали ли мужчину за нападение на женщину, и насколько она пострадала в результате такого удара.

"Ужас", "А где дежурный полицейский?", "Жесть какая", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейским удалось отыскать мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого в подземном переходе на Майдане. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан, ему уже было сообщено о подозрении. Охранник "Глобуса" рассказал, что конфликт начался еще возле ТРЦ. Ссора переросла в драку, а тогда в ход пошел нож.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Также Politeka писала, что в Киеве начался беспредел на одной из станций метро: "Новые турникеты поставили, но забыли...".

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.