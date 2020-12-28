У Києві завівся шахрай, який обманює касирок в магазинах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують чоловіка, який попросив розміняти йому гроші і обдурив касирку на 5 тисяч гривень.

Відомо, що інцидент стався в суботу, 26 грудня.

"Увага! Розшук! 26.12.2020 ТРЦ "Скаймол", в магазин "Моро" зайшов чоловік і представився вантажником з іншого магазину. Йому нібито заплатили дрібними купюрами, і попросив розміняти 10 000 грн великими. В результаті чого майстерно обдурив на 5000 грн, заховавши при перерахунку гроші собі в рукав. Може хто впізнає його?" - йдеться в повідомленні.

На відео з камери спостереження можна помітити, як чоловік перераховує гроші, після чого відводить руку з купюрами вбік, а потім продовжує рахувати.

"Бачили його вже і не раз в різних точках Києва. Навіть є фото ближче. Але навряд-чи це допоможе його знайти. Тут правило одне: нікому нічого не міняти", "Навіщо взагалі міняти щось? Тим паче такі суми? У банк - будь ласка, йдіть і міняйте. З огляду на безліч подибних випадків", - пишуть в коментарях.

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