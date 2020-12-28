В Киеве завелся мошенник, который обманывает кассирш в магазинах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают мужчину, который попросил разменять ему деньги и обманул кассиршу на 5 тысяч гривен.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 26 декабря, в одном из магазинов торгового центра "Скаймол".

В магазин "Моро" зашел мужчина, который представился грузчиком из другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими деньгами, и он попросил разменять 10 тысяч грн крупными купюрами. По итогу мужчина мастерски обманул на 5 тысяч грн кассиршу, спрятав при пересчете деньги себе в рукав.

"Может кто узнает его?" - говорится в сообщении.

На видео с камеры наблюдения можно заметить, как мужчина пересчитывает деньги, после чего отводит руку с купюрами в сторону, а затем продолжает считать.

"Видели его уже и не раз в разных точках Киева. Даже есть фото поближе. Но вряд ли это поможет его найти. Тут правило одно: никому ничего не менять", "Зачем вообще менять что-то? Тем более такие суммы? В банк - пожалуйста, идите и меняйте. Учитывая множество подыбных случаев", " Срочно всех продавцов в эту группу. Каждый день уже одно и то же", "Девочки любят фокусы- пусть дальше меняют", - пишут в комментариях.

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