Багато киян вже стикалися з цим пенсіонером

Під Києвом затримали дідуся, який протягом довгих років випрошував у людей гроші нібито на ремонт свого авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, відомо, що патрульні затримали пенсіонера у Білій Церкві.

"Пам'ятайте цього діда на Жигулях? Сьогодні на батьківщині в Білій Церкві був прийнятий патрульними", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити горезвісного дідуся, який стоїть біля своєї машини "Жигулі", а поряд з ним - двоє патрульних.

Слід зазначити, що дідусь прославився своїм незвичним способом "заробітку".

Ще влітку столичні ЗМІ повідомляли, що у Києві та передмісті "працює" "дід-фрілансер" на "Жигулях": його машина нібито постійно ламається, і він просить гроші на ремонт, а іноді він говорить людям, що у нього закінчився бензин.

За таким сценарієм дідусь "працює" вже близько двох років.

"Батя знову зламався, на виїзді з Вишневого. Для новачків, цей дідусь ламається і просить на ремонт вже близько двох років ", - повідомляв київський журналіст.

Однак достеменно невідомо, скільки років насправді дідусь обманює людей за такою схемою. Дехто стверджує, що натрапляв на нього ще в 2015 році. При цьому водії відзначають, що його "Жигуль" досить доглянутий і знаходиться в хорошому стані.

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