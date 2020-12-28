Під Києвом затримали дідуся, який протягом довгих років випрошував у людей гроші нібито на ремонт свого авто
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, відомо, що патрульні затримали пенсіонера у Білій Церкві.
"Пам'ятайте цього діда на Жигулях? Сьогодні на батьківщині в Білій Церкві був прийнятий патрульними", - йдеться в повідомленні.
Турецька Кардашьян полонила своєю пишною гордістю в безсоромному декольте: "Пекучий гламур"
Сильний вибух сколихнув Київ, терміново злетілися спецслужби: перші подробиці
Зірка "Дизель Шоу" несподівано опинився в інвалідному візку, що сталося: "Відпочинок закінчився..."
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
На опублікованих фото можна побачити горезвісного дідуся, який стоїть біля своєї машини "Жигулі", а поряд з ним - двоє патрульних.
Слід зазначити, що дідусь прославився своїм незвичним способом "заробітку".
Ще влітку столичні ЗМІ повідомляли, що у Києві та передмісті "працює" "дід-фрілансер" на "Жигулях": його машина нібито постійно ламається, і він просить гроші на ремонт, а іноді він говорить людям, що у нього закінчився бензин.
За таким сценарієм дідусь "працює" вже близько двох років.
"Батя знову зламався, на виїзді з Вишневого. Для новачків, цей дідусь ламається і просить на ремонт вже близько двох років ", - повідомляв київський журналіст.
Однак достеменно невідомо, скільки років насправді дідусь обманює людей за такою схемою. Дехто стверджує, що натрапляв на нього ще в 2015 році. При цьому водії відзначають, що його "Жигуль" досить доглянутий і знаходиться в хорошому стані.
Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".
Раніше Politeka писала, що у Києві у жінки вкрали велику суму грошей прямо біля банкомату: "вихопив з рук і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.