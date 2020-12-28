Многие киевляне уже сталкивались с этим пенсионером

Под Киевом задержали дедушку, который в течение долгих лет выпрашивал у людей деньги якобы на ремонт своего авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, известно, что патрульные задержали пенсионера в Белой Церкви.

"Помните этого деда на Жигулях? Сегодня на родине в Белой Церкви был принят патрульными", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть пресловутого дедушку, который стоит возле своей машины "Жигули", а рядом с ним - двое патрульных.

Следует отметить, что дедушка прославился своим необычным способом "заработка".

Еще летом столичные СМИ сообщали, что в Киеве и пригороде "работает" "дед-фрилансер" на "Жигулях": его машина якобы постоянно ломается, и он просит деньги на ремонт, а иногда он говорит людям, что у него закончился бензин.

По такому сценарию дедушка "работает" уже около двух лет.

"Батя снова сломался, на выезде из Вишневого. Для новичков, этот дедушка ломается и просит на ремонт уже около двух лет ", - сообщал киевский журналист.

Однако доподлинно неизвестно, сколько лет на самом деле дедушка обманывает людей по такой схеме. Некоторые утверждают, что наталкивались на него еще в 2015 году. При этом водители отмечают, что его "Жигуль" достаточно ухожен и находится в хорошем состоянии.

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