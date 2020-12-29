У Києві розшукують чоловіка, який вже півтора роки краде станки в магазинах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що чоловік здійснює крадіжки в одній і тій самій мережі магазинів. При цьому і влітку, і взимку він краде в тому самому взутті.
"Увага! Розшук! Даний персонаж вже 1,5 року здійснює крадіжки станків в одній і тій самій мережі (ймовірно, інші теж не проходить повз). "Працює" виключно по Дарницькому району. Всі крадіжки скоює в тому самому взутті, як взимку, так і влітку. Зараз по ньому зареєстровано 8 заяв в поліцію. Може хто пізнає його?" - йдеться в повідомленні.
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У мережі також з'явились кадри, зняті на камеру спостереження, на яких можна роздивитись обличчя крадія.
Раніше повідомлялось, що у Києві завівся шахрай, який обманює касирок в магазинах.
Так, у столиці розшукують чоловіка, який попросив розміняти йому гроші і обдурив касирку на 5 тисяч гривень. Відомо, що інцидент стався в суботу, 26 грудня. Шахрай розповів, що йому нібито заплатили дрібними купюрами, і попросив розміняти 10 000 грн великими. В результаті чого майстерно обдурив на 5000 грн, заховавши при перерахунку гроші собі в рукав.
Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".
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