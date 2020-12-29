В Киеве разыскивают мужчину, который уже полтора года ворует станки в магазинах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что мужчина совершает кражи в одной и той же сети магазинов. При этом и летом, и зимой он совершает преступления в той же обуви.

"Данный персонаж уже 1,5 года совершает кражи станков в одной и той же сети (вероятно, другие тоже не проходит мимо). "Работает" исключительно по Дарницкому району. Все кражи совершает в той же обуви, как зимой, так и летом", - сообщают в Киеве.

Известно, что на вора писали заявления в полицию, и неоднократно, однако никаких результатов это не дало.

"Сейчас по нему зарегистрировано восемь заявлений в полицию. Может кто опознает его?" - говорится в сообщении.

В сети также появились кадры, снятые на камеру наблюдения, на которых можно рассмотреть лицо вора.

Ранее сообщалось, что в Киеве завелся мошенник, который обманывает кассирш в магазинах. Так, мужчина зашел в один из магазинов ТРЦ, сказал, что он грузчик, и ему якобы заплатили мелкими купюрами. Он попросил поменять деньги на более крупные. По итогу мошенник во время пересчета денег незаметно спрятал часть суммы себе в рукав, обманув таким образом кассиршу на 5 тысяч гривен. Киевляне отмечают, что такие случаи - не редкость для столицы.

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