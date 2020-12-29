Поліцейські врятували маленьку дівчинку, яка постраждала в ДТП

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в прес-службі МВС України.

Аварія трапилася під Києвом. Дівчинка вибігла на пішохідний перехід і потрапила під колеса «Газелі». Першими на місце аварії прибув наряд місцевої поліції.
Правоохоронці оглянули дитину та встановили у неї відкритий перелом ноги з серйозною кровотечею.
"Поліцейські професійно надали першу медичну допомогу дівчинці - наклали джгут і зупинили кровотечу. Згодом на місце ДТП прибула карета швидкої медичної допомоги, яка і доставила постраждалу дівчинку в лікарню, на той момент її життю вже нічого не загрожувало", - говориться в повідомленні.

Поліцейські буквально врятували життя дитині, оскільки наслідки травми могли бути більш серйозними.

Раніше ми повідомили, що Столичні патрульні запобігли спробі самогубства.

У поліцію надійшов виклик, в якому повідомлялося про спробу самогубства.
Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили на балконі 25 поверху дівчину, яка сиділа на перилах, звісивши ноги вниз. Піднявшись до неї, інспектори почали розмову і спробували налагодити контакт, проте на вмовляння патрульних вона не реагувала.

поліція, розшук

Підібравши відповідний момент, один з поліцейських блискавичним рухом схопив дівчину і перетягнув її в безпечне місце.

Нагадаємо, під Києвом на продавщицю магазину напали заради кількох тисяч грн: "бив палицею по голові і...".

раніше Politeka писала, що у Києві у жінки вкрали велику суму грошей прямо біля банкомату: "вихопив з рук і...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.

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