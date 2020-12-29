Аварія трапилася під Києвом. Дівчинка вибігла на пішохідний перехід і потрапила під колеса «Газелі». Першими на місце аварії прибув наряд місцевої поліції.

Правоохоронці оглянули дитину та встановили у неї відкритий перелом ноги з серйозною кровотечею.

"Поліцейські професійно надали першу медичну допомогу дівчинці - наклали джгут і зупинили кровотечу. Згодом на місце ДТП прибула карета швидкої медичної допомоги, яка і доставила постраждалу дівчинку в лікарню, на той момент її життю вже нічого не загрожувало", - говориться в повідомленні.





Поліцейські буквально врятували життя дитині, оскільки наслідки травми могли бути більш серйозними.

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