Полицейские спасли маленькую девочку, пострадавшую в ДТП
Как передает Politeka.net, подробности происшедшего рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Как передает Politeka.net, подробности происшедшего рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Авария случилась под Киевом. Девочка выбежала на пешеходный переход и попала под колёса «Газели». Первыми на место аварии прибыл наряд местной полиции.
Правоохранители осмотрели ребенка и установили у него открытый перелом ноги с серьезным кровотечением.
"Полицейские профессионально оказали первую медицинскую помощь девочке - наложили жгут и остановили кровотечение. Впоследствии на место ДТП прибыла карета скорой медицинской помощи, которая и доставила пострадавшую девочку в больницу, на тот момент ее жизни уже ничего не угрожало", - говориться в сообщении.
Полицейские буквально спасли жизнь ребенку, поскольку последствия травмы могли быть более серьезными.
Ранее мы сообщили, что столичные патрульные предотвратили попытку самоубийства.
В полицию поступил вызов, в котором сообщалось о попытке самоубийства.
Когда правоохранители прибыли на место, то увидели на балконе 25 этажа девушку, которая сидела на перилах, свесив ноги вниз. Поднявшись к ней, инспекторы начали разговор и попытались наладить контакт, однако на уговоры патрульных она не реагировала.
Подобрав подходящий момент, один из полицейских молниеносным движением схватил девушку и перетащил её в безопасное место.
Напомним, под Киевом на продавщицу магазина напали ради нескольких тысяч грн: "Бил палкой по голове и...".
ранее Politeka писала, что в Киеве у женщины украли крупную сумму денег прямо у банкомата: "выхватил из рук и...".
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