Авария случилась под Киевом. Девочка выбежала на пешеходный переход и попала под колёса «Газели». Первыми на место аварии прибыл наряд местной полиции.

Правоохранители осмотрели ребенка и установили у него открытый перелом ноги с серьезным кровотечением.

"Полицейские профессионально оказали первую медицинскую помощь девочке - наложили жгут и остановили кровотечение. Впоследствии на место ДТП прибыла карета скорой медицинской помощи, которая и доставила пострадавшую девочку в больницу, на тот момент ее жизни уже ничего не угрожало", - говориться в сообщении.





Полицейские буквально спасли жизнь ребенку, поскольку последствия травмы могли быть более серьезными.

Ранее мы сообщили, что столичные патрульные предотвратили попытку самоубийства.