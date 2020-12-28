Під Києвом чоловік пограбував магазин та побив продавчиню
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, у селі Крюківщина Києво-Святошинського району зловмисник напав на продавчиню місцевого магазину. Він наніс жінці удари палицею по голові та відкрито викрав гроші з каси.
За даними поліції, було викрадено майже 2,5 тисячі грн. Після скоєного нападник втік з награбованим в невідомому напрямку.
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Потерпіла повідомила про злочин в поліцію. На місце події прибули правоохоронці та провели всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно встановили особу, причетну до злочину.
Поліцейські розшукали нападника в одному з магазинів Вишневого. В цей час він купував алкогольні напої на вкрадені кошти. Його затримали на місці.
Відомо, що розбійником виявився 35-річний уродженець Луганщини, який неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів. Мова йде про крадіжки, грабіж, розбійний напад з проникненням до житла та незаконне зберігання наркотиків.
Зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.
Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу, а запобіжний захід обиратиме суд.
В поліції наголосили, що за цей злочин чоловіку загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.
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