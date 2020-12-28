Под Киевом мужчина ограбил магазин и избил продавщицу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в селе Крюковщина Киево-Святошинского района злоумышленник напал на продавщицу местного магазина. Он нанес женщине удары палкой по голове и открыто похитил деньги из кассы.

Из кассы злоумышленник украл почти 2,5 тысячи грн, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевшая позвонила в полицию, и на место происшествия прибыли правоохранители, а вскоре установили личность, причастную к преступлению.

Грабитель нашелся в одном из магазинов Вишневого. В это время он покупал алкоголь на украденные деньги. Его задержали на месте.

Известно, что разбойником оказался 35-летний мужчина, который приехал в Киевскую область из Луганщины. Ранее он неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. Речь идет о кражах, грабеже, разбойном нападении с проникновением в жилище и незаконном хранении наркотиков.

Злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения, а меру пресечения будет избирать суд.

В полиции отметили, что за это преступление мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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