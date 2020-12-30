У Києві затримали зловмисника, який примудрився пограбувати магазин, перебуваючи під домашній арештом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За даними правоохоронців, на початку грудня працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Біла Церква Київської області здійснив три розбійні напади. Тоді суд обрав молодику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проте розбійник порушив умови запобіжного заходу та здійснив черговий злочин.

У Білій Церкві до поліції звернувся підприємець місцевого магазину, який повідомив, що знайомий йому молодик зайшов до магазину та зухвало, прямо у нього на очах, викрав товари. При цьому грабіжник ображав його нецензурною лайкою, оскільки незадовго до цього продавець відмовився давати йому товари в борг.

Поліція "за гарячим слідом" затримала зловмисника. Ним виявився 22-річний хлопець.

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Слідчі вилучили речові докази, які підтверджують причетність молодика до злочину.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

За цей злочин йому загрожує від 4 до 6 років тюрми.

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