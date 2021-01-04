У Києві вигадали креативний та дієвий спосіб боротьби із "мокрими хуліганами", які справляють нужду біля житлових будинків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Голосіївському районі столиці місцеві жителі встановили на будинку камеру з датчиком руху. Цей прилад реагує на перехожих, які ходять у туалет у непередбаченому для цього місці.

Коли людина потрапляє в зону дії цього датчика, одразу ж вмикається світло та спрацьовує звукова сигналізація.

Зазначається, що більшість перехожих відразу йшли з цього місця, щойно помічали встановлену техніку, або ж вже після того, як спрацювала сигналізація. Однак були і ті, хто жодним чином не реагував на засоби боротьби із "мокрими хуліганами".

"Може ліпше було облаштувати туалет на вулиці?", "Ви впевнені, що там немає туалету поруч?", "А прибирати хто буде?", "По відео ни видно, чи є там поруч він, чи немає, та знаючи наші міста - відсотків на 80, що немає, бо навіть не всі магазини та установи мають туалет для відвідувачів", "Краще б туалет зробили поряд. А то метод боротьби не той вибрали", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, знахабнілий від безкарності злодій потрапив на камеру, киян просять допомогти в пошуках: "витягнув $1000".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.