У Києві чоловік вкрав у дівчини у кав'ярні 1 тисячу доларів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці розшукують чоловіка східної зовнішності, який у кафе "Хлібний" вкрав з чужої куртки 1 тисячу доларів та невелику суми гривень.
"Увага! Розшук! Сьогодні в "Хлібному" на Шота Руставелі сталася крадіжка одним східним "красенем". Він заліз у куртку і витягнув 1к доларів і трохи гривень (звичайно ж, гроші відкладали на подарунки до НР). Все сталося в районі 16:00. Розумію, що знайти його буде дуже складно, але не хочеться щоб у таких істот від безкарності зростали крила", - йдеться в повідомленні.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
У Харкові вантажівка переїхала чоловіка, момент потрапив на відео: "перебував у сліпій зоні"
Мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "Користуйтеся!"
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Біда з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "Не треба народжувати, коли..."
В коментарях кияни зазначили, що з боку дівчат було необачно залишати свої речі поряд з чужими людьми, тим паче, коли в кишенях лежить така сума.
Раніше повідомлялось, що у Києві завівся шахрай, який обманює касирок в магазинах.
Так, у столиці розшукують чоловіка, який попросив розміняти йому гроші і обдурив касирку на 5 тисяч гривень. Відомо, що інцидент стався в суботу, 26 грудня. Шахрай розповів, що йому нібито заплатили дрібними купюрами, і попросив розміняти 10 000 грн великими. В результаті чого майстерно обдурив на 5000 грн, заховавши при перерахунку гроші собі в рукав.
Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.