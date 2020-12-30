У Києві чоловік вкрав у дівчини у кав'ярні 1 тисячу доларів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують чоловіка східної зовнішності, який у кафе "Хлібний" вкрав з чужої куртки 1 тисячу доларів та невелику суми гривень.

"Увага! Розшук! Сьогодні в "Хлібному" на Шота Руставелі сталася крадіжка одним східним "красенем". Він заліз у куртку і витягнув 1к доларів і трохи гривень (звичайно ж, гроші відкладали на подарунки до НР). Все сталося в районі 16:00. Розумію, що знайти його буде дуже складно, але не хочеться щоб у таких істот від безкарності зростали крила", - йдеться в повідомленні.

В коментарях кияни зазначили, що з боку дівчат було необачно залишати свої речі поряд з чужими людьми, тим паче, коли в кишенях лежить така сума.

Раніше повідомлялось, що у Києві завівся шахрай, який обманює касирок в магазинах.

Так, у столиці розшукують чоловіка, який попросив розміняти йому гроші і обдурив касирку на 5 тисяч гривень. Відомо, що інцидент стався в суботу, 26 грудня. Шахрай розповів, що йому нібито заплатили дрібними купюрами, і попросив розміняти 10 000 грн великими. В результаті чого майстерно обдурив на 5000 грн, заховавши при перерахунку гроші собі в рукав.

Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.