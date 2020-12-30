В Киеве мужчина украл у девушки в кофейне 1 тысячу долларов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают мужчину восточной внешности, который в кафе "Хлебный" украл из чужой куртки 1 тысячу долларов и небольшой суммы гривен.

"Внимание! Розыск! Сегодня в "Хлебном" на Шота Руставели произошла кража одним восточным "красавцем". Он залез в куртку и вытащил 1к долларов и немного гривен (конечно же, деньги откладывали на подарки к НГ). Все произошло в районе 16:00. Понимаю, что найти его будет очень сложно, но не хочется чтобы у таких существ от безнаказанности росли крылья", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне отметили, что со стороны девушек было опрометчиво оставлять свои вещи рядом с чужими людьми, тем более, когда в карманах лежит такая сумма.

"Они будто сами хотели, чтобы у них украли деньги", "Ну конечно, всегда так делаю - кладу тысячу долларов в карман и иду гулять с ними по городу", "Как можно было так спокойно оставить куртку возле незнакомца, когда при тебе такая сумма", "Я бы рядом с таким даже не сел, не говоря уже чтобы оставить вещи с такими деньгами", - пишут в комментариях.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.