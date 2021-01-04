В Киеве придумали креативный и действенный способ борьбы с "мокрыми хулиганами", которые справляют нужду около жилых домов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в Голосеевском районе столицы местные жители установили на доме камеру с датчиком движения. Этот прибор реагирует на прохожих, которые ходят в туалет в непредусмотренном для этого месте.

Когда человек попадает в зону действия этого датчика, сразу же включается свет и срабатывает звуковая сигнализация.

Отмечается, что большинство прохожих сразу уходили с этого места, как только замечали установленную технику, или же уже после того, как сработала сигнализация. Однако были и те, кто никак не реагировал на средства борьбы с "мокрыми хулиганами".

"Может лучше было обустроить туалет на улице?", "Вы уверены, что там нет туалета рядом?", "А убирать кто будет?", "По видео ни видно, есть ли там рядом он или нет, но зная наши города - процентов на 80, что нет, потому что даже не все магазины и учреждения имеют туалет для посетителей", "Лучше бы туалет сделали рядом. А то метод борьбы не тот выбрали", - пишут в комментариях.

Напомним, обнаглевший от безнаказанности вор попал на камеру, киевлян просят помочь в поисках: "вытащил $1000".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.