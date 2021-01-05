У Києві бійка двох охоронців закінчилась трагедією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, київські правоохоронці отримали повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого раніше госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. За медичною допомогою звернувся і інший учасник бійки - у другого охоронця були ножовві поранення шиї.

З'ясувалось, що під час чергування на одному з будівельних майданчиків охоронці віком 53 та 55 років разом розпивали алкогольні напої. Під час цього між ними виникла сварка. У ході конфлікту старший з чоловіків вдарив кухонним ножем у шию своєму колезі. У відповідь поранений охоронець побив свого опонента.

На місці злочину поліцейські вилучили речові докази, серед яких був і кухонний ніж, яким нанесли поранення, а також речі з плямами бурого кольору. Тіло потерпілого було направлене на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлено остаточну причину смерті.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. Дана санкція статті передбачає громадські роботи (від ста 50 до 240 годин) або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

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