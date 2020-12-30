В Киеве произошел пожар на строительном кране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, известно, что инцидент произошел на ул. Вискозной. При этом о причинах возгорания ничего не сообщается, однако предполагают, что это могло произойти в результате короткого замыкания.

"На улице Вискозной пылает строительный кран. Как такое вообще возможно? Замыкание?" - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что строительный кран охватило пламенем. При этом видео снималось с большого расстояния, поэтому можно сделать вывод, что пожар на кране довольно масштабный.

"Обогреватель замкнуло в кабине, это частая проблема", "Если бы вы видели электропроводки данных кранов и их состояние, вопросов почему да как не возникало бы", "А что с крановщиком, который сзади стрелы? Если оно все расплавится, все же упадет", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел серьезный пожар рядом с домом, который сгорел летом. Пожар произошел 29 декабря на улице Большой Васильковской, 85/87, что в Голосеевском районе Киева. Известно, что возгорание возникло на первом этаже ресторана, а клубы дыма уходили с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.