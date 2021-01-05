У Києві святкування Нового року закінчилось лихом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, на вулиці Воскресенській у Києві було виявлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці та лікарі.

Приїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що компанія людей святкувала Новий рік. Під час святкової вечірки господар квартири штовхнув свого товариша у спину, в результаті чого він випав з вікна другого поверху. Із тяжкою травмою голови 23-річного киянина було госпіталізовано до лікарняного закладу.

За даними поліцейських, 29-річного зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронцям затриманий розповів, що штовхнув товариша, тому що хотів помститись за пошкоджене ним скло у духовці.

Господарю квартири повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а суд вже обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою. За цей злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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