В Киеве празднование Нового года закончилось бедой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, на улице Воскресенской в Киеве был обнаружен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители и врачи.

Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что компания людей праздновала Новый год. Во время праздничной вечеринки хозяин квартиры толкнул своего товарища в спину, в результате чего тот выпал из окна второго этажа. С тяжелой травмой головы 23-летний киевлянин был госпитализирован в больницу.

По данным полицейских, 29-летний злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранителям задержанный рассказал, что толкнул товарища, потому что хотел отомстить за поврежденное им стекло в духовке.

Хозяину квартиры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а суд уже избрал для него меру пресечения – содержание под стражей. За это преступление мужчине грозит наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы.

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