Святкування Нового року закінчилось трагедією в одній із київських квартир
Про це повідомляє Politeka зз посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, ід час застілля у новорічну ніч між цивільним подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік вистрелив із пістолета травматичної дії дружині в голову. Від отриманих травм жінка померла в лікарні.
За даними правоохоронців, на лінію 102 подзвонила жінка і розповіла, що в її двері стукає сусід і каже, що вбив свою дружину. На місце одразу ж поїхала поліція і швидка.
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Прибувши на місце виклику, поліцейські з’ясували, що під час новорічного застілля між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік напідпитку декілька вистрелив у голову своїй 53-річній дружині. Прибувши на місце, медики забрали до лікарні жінку з вогнепальним пораненням, однак врятувати її не вдалось - вона померла в медзакладі.
Поліція вже затримала 51-річного зловмисника. На місці скоєння злочину правоохоронці вилучили з помешкання речові докази – предмет, схожий на пістолет для відстрілу патронів гумовими кулями "Форт 12Р", а також чотири стріляні гільзи.
За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
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