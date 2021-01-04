У Києві під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями

Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає Рoliteka.net.

Пожежа виникла на вул.Маяковського 1в у Деснянському районі. Про це рятувальникам повідомили 3 січня о 20:32.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в квартирі на 12 поверсі 24-поверхового житлового будинку. Під час розвідки пожежники виявили тіло чоловічої статі.

О 20:55 пожежу було локалізовано та о 21: 14 - ліквідовано.

За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення, тому причиною загибелі і обставинами пожежі зараз займаються правоохоронні органи.

Крім того, в ДСНС зазначили, що під час ліквідації цієї пожежі черговий раз зіткнулися з проблемою запаркованого автомобілями двору. Рятувальникам, щоб встановити автодрабину, довелося чекати, коли жителі заберуть свої автомобілі, а поліцейським застосовувати Евакуатор.

Зазначимо також, що 3 січня сталося загоряння в одній з квартир житлового будинку в центрі Чернівців. Під час пожежі постраждав господар квартири - зараз він знаходиться в лікарні. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини пожежі

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