В Киеве во время тушения пожара обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Рoliteka.net.

Пожар возник на ул. Маяковского 1В в Деснянском районе. Об этом спасателям сообщили 3 января в 20:32.

На месте спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 12 этаже 24-этажного жилого дома. Во время разведки пожарные обнаружили тело мужского пола.

В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован.

По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения, поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что во время ликвидации этого пожара очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а полицейским применять эвакуатор.

Отметим также, что 3 января произошло возгорание в одной из квартир жилого дома в центре Черновцов. Во время пожара пострадал хозяин квартиры - сейчас он находится в больнице. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара

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