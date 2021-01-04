Празднование Нового года закончилось трагедией в одной из киевских квартир

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, во время застолья в новогоднюю ночь между гражданскими супругами возник конфликт, во время которого мужчина выстрелил из пистолета травматического действия жене в голову. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

По данным правоохранителей, на линию 102 позвонила женщина и рассказала, что в ее дверь стучит сосед и говорит, что убил свою жену. На место сразу же выехала полиция и скорая.

Прибыв на место вызова, полицейские выяснили, что во время новогоднего застолья между гражданскими супругами возник конфликт. Во время ссоры подвыпивший мужчина несколько выстрелил в голову своей 53-летней жене. Прибыв на место, медики забрали в больницу женщину с огнестрельным ранением, однако спасти ее не удалось - она умерла в медучреждении.

Полиция уже задержала 51-летнего злоумышленника. На месте совершения преступления правоохранители изъяли из помещения вещественные доказательства-предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями "Форт 12Р", а также четыре стреляные гильзы.

За это преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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