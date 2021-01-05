В Киеве драка двух охранников закончилась трагедией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, киевские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационном отделении скончался работник охранной фирмы, которого ранее госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. За медицинской помощью обратился и другой участник драки - у второго охранника были ножевые ранения шеи.

Выяснилось, что во время дежурства на одной из строительных площадок охранники в возрасте 53 и 55 лет вместе распивали алкогольные напитки. Во время этого между ними возникла ссора. В ходе конфликта старший из мужчин ударил кухонным ножом в шею своему коллеге. В ответ раненый охранник избил своего оппонента.

На месте преступления полицейские изъяли вещественные доказательства, среди которых был и кухонный нож, которым нанесли ранение, а также вещи с пятнами бурого цвета. Тело потерпевшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в случае превышения пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины. Данная санкция статьи предусматривает общественные работы (от ста 50 до 240 часов) или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

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