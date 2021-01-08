Під Києвом чоловік, якого затримали за правопорушення, накинувся на поліцейського
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, у місті Васильків для складання адмінпротоколу за правопорушення молодика доправили до відділу поліції, де той накинувся на одного із правоохоронців.
За даними поліцейських, жителька міста Васильків подзвонила в поліцію та повідомила, що невідомий чоловік напідпитку знущається над її домашнім улюблинцем.
Шкуродером виявився 27-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Молодик поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався та кидався у бійку, а на зауваження поліцейських припинити протиправні дії він жодним чином не реагував.
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Правоохоронці доправили чоловіка до місцевого відділу поліції, щоб скласти адмінпротокол. Там молодик раптово ударив головою в обличчя працівника поліції. Медики діагностували перелом кісток носа.
Порушника було затримано, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
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