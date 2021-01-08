Под Киевом мужчина, которого задержали за правонарушение, набросился на полицейского
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, в городе Васильков для составления админпротокола за правонарушения молодого человека доставили в отдел полиции, где тот набросился на одного из правоохранителей.
По данным полицейских, жительница города Васильков позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный подвыпивший мужчина издевается над ее домашним любимцем.
Живодером оказался 27-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и бросался в драку, а на замечания полицейских прекратить противоправные действия он никоим образом не реагировал.
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Правоохранители доставили мужчину в местный отдел полиции, чтобы составить админпротокол. Там молодой человек внезапно ударил головой в лицо сотрудника полиции. Медики диагностировали перелом костей носа.
Нарушитель был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
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