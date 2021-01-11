У Києві таксист обікрав свого пасажира та втік, поки той пив каву

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянин познайомився із таксистом, який є громадянином Туреччини. Вони пили каву та спілкувались, аж раптом водій дочекався, поки чоловік вийде з авто, та поїхав у невідомому напрямку разом з його речима.

"Друзі, будьте уважні та слідкуйте за своїми речами! Пан заявник на ім‘я Олександр познайомився із таксистом служби Bolt на автомобілі Renault. Таксист виявився громадянином Туреччини. Хлопці пили каву в авто на Сталінграда, спілкувалися, а коли заявник вийшов з авто, щоб викинути пустий стаканчик, таксист втік. В авто залишилась сумка заявника. Зараз потерпілий очікує поліцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні не зазначається, про які збитки йде мова. Також немає інформації щодо прикмет водія та номерних знаків машини, на якій він втік від клієнта з його речима.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка та жінку, підозрюваних у шахрайстві. За даними правоохоронців, своїми шахрайськими діями вони нанесли серйозну матеріальну шкоду. Також відомо, що жінка має русе волосся довжиною до плечей та світлі очі.

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