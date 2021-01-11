В Киеве таксист обокрал своего пассажира и сбежал, пока тот пил кофе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянин познакомился с таксистом, который является гражданином Турции. Они пили кофе и общались, как вдруг водитель дождался, пока мужчина выйдет из авто и уехал в неизвестном направлении вместе с его вещами.

"Друзья, будьте внимательны и следите за своими вещами! Господин заявитель по имени Александр познакомился с таксистом службы Bolt на автомобиле Renault. Таксист оказался гражданином Турции. Ребята пили кофе в авто на Сталинграда, общались, а когда заявитель вышел из авто, чтобы выбросить пустой стаканчик, таксист скрылся. В авто осталась сумка заявителя. Сейчас пострадавший ожидает полицию", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не отмечается, о каких убытках идет речь. Также нет информации о приметах водителя и номерных знаках машины, на которой он сбежал от клиента из его вещами.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранителей, своими мошенническими действиями они нанесли серьезный материальный ущерб. Также известно, что у женщины русые волосы длиной до плечей и светлые глаза.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.