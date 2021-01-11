У Києві чоловік зламав зап'ястя патрульному поліцейському

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Так, у столиці поліцейські прибули на виклик, щоб вгамувати сімейного кривдника, який вчиняв насильство відносно своєї співмешканки та її неповнолітньої доньки. В ході затримання порушник намагався чинити опір та завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліцейські також опублікували фотографію дебошира.

За інформацією правоохоронців, їм подзвонила неповнолітня дівчина та розповіла, що у квартирі, яка знаходиться на проспекті Правди, її п'яний вітчим свариться та погрожує фізичною розправою над нею та її мамою. На місце приїхали патрульні і спробували припинити конфлікт мирним шляхом, однак чоловік ніяк не реагував на зауваження, штовхав поліцейських та поводився вкрай агресивно. Патрульні вирішили затримати дебошира, вдягнувши на нього кайданки, однак останній чинив опір і вдарив правоохоронця, зламавши йому зап’ястя.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Також відомо, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за сімейне насилля.

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