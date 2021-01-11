В Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в столице полицейские прибыли на вызов, чтобы угомонить семейного обидчика, который совершал насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. В ходе задержания нарушитель пытался оказать сопротивление и нанес телесные повреждения патрульному полицейскому. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции позвонила несовершеннолетняя и рассказала, что в квартире, которая находится на проспекте Правды, ее пьяный отчим ругается и угрожает физической расправой над ней и ее мамой. На место приехали патрульные.

Правоохранители пытались успокоить дебошира и прекратить конфликт мирным путем, но мужчина никак не реагировал на их замечания, а также применял физическую силу - толкал полицейских, и в целом вел себя крайне агрессивно. Патрульные решили задержать дебошира, надели на него наручники, но последний в ответ ударил полицейского, из-за чего у патрульного перелом запястья.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Запорожской области, который недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за умышленное убийство. Также известно, что он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

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