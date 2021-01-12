У Києві двох хлопців побили через те, що прийняли їх за представників нетрадиційної орієнтації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Магнолія ТВ".

Так, у Подільському районі столиці група невідомих накинулася на двох хлопців, які намагались завадити їм приставати до дівчини. Хулігани вирішили, що перед ними - представники нетрадиційної сексуальної орієнтації, що стало приводом для того, щоб влаштувати бійку.

Відомо, що інцидент стався ще в неділю ввечері, 10 січня, на Контрактовій площі в Києві. Очевидці розповіли, що конфлікт виник через те, що постраждалі заступилися за дівчину. Під час розмови хлопці, які чіплялись до дівчини, чомусь вирішили, що їхні опоненти - геї, за що почали їх ображати та бити.

Дівчина, яка знімала бійку на відео, викликала на місце події екіпаж поліції, після чого один з постраждалих написав заяву на свого нападника.

Також дівчина, яка знімала бійку, розповіла, що хотіла дати свідчення поліції, однак правоохоронці не взяли в неї жодних контактів і сказали, що свідки на тлі цього інциденту не потрібні.

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