В Киеве двух парней избили из-за того, что приняли их за представителей нетрадиционной ориентации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Магнолия ТВ".

Так, в Подольском районе столицы группа неизвестных набросилась на двух парней, которые пытались помешать им приставать к девушке. Хулиганы решили, что перед ними - представители нетрадиционной сексуальной ориентации, что стало поводом для того, чтобы устроить драку.

Известно, что инцидент произошел еще в воскресенье вечером, 10 января, на Контрактовой площади в Киеве. Очевидцы рассказали, что конфликт возник из-за того, что пострадавшие вступились за девушку. Во время разговора парни, которые цеплялись к девушке, почему-то решили, что их оппоненты - геи, за что начали их оскорблять и бить.

Девушка, которая снимала драку на видео, вызвала на место происшествия экипаж полиции, после чего один из пострадавших написал заявление на своего обидчика.

Также девушка, которая снимала драку, рассказала, что хотела дать показания полиции, однако правоохранители не взяли у нее никаких контактов и сказали, что свидетели на фоне этого инцидента не нужны.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.