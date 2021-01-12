Під Києвом рятувальники виявили в квартирі тіло жінки пенсійного віку, яка протягом 6 днів не виходила на зв'язок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, учора, 11 січня, до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що в місті Біла Церква на вулиці Ярослава Мудрого жінка не виходить на зв’язок та не відчиняє двері вже протягом п’яти діб.

На місце виклику було направлено черговий караул Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

Прибувши на місце виклику разом з поліцією, рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту та болгарки деблоковали двері квартири та виявили там жінку 1941 року народження, яка, ймовірно, перебувала в комі.

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