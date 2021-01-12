Под Киевом спасатели обнаружили в квартире тело женщины пенсионного возраста, которая в течение 6 дней не выходила на связь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, вчера, 11 января, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь на улице Ярослава Мудрого женщина не выходит на связь и не открывает двери уже в течение пяти суток.

На место вызова был направлен дежурный караул аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь.

Прибыв на место вызова вместе с полицией, спасатели с помощью немеханизированного инструмента и болгарки деблокировали дверь квартиры и обнаружили там женщину 1941 года рождения, которая, вероятно, находилась в коме.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому.

Так, в столице полицейские прибыли на вызов, чтобы унять семейного обидчика, который совершал насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. В ходе задержания нарушитель пытался оказать сопротивление и нанес телесные повреждения патрульному полицейскому. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

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