Под Киевом спасатели обнаружили в квартире тело женщины пенсионного возраста, которая в течение 6 дней не выходила на связь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, вчера, 11 января, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь на улице Ярослава Мудрого женщина не выходит на связь и не открывает двери уже в течение пяти суток.
На место вызова был направлен дежурный караул аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь.
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Прибыв на место вызова вместе с полицией, спасатели с помощью немеханизированного инструмента и болгарки деблокировали дверь квартиры и обнаружили там женщину 1941 года рождения, которая, вероятно, находилась в коме.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому.
Так, в столице полицейские прибыли на вызов, чтобы унять семейного обидчика, который совершал насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. В ходе задержания нарушитель пытался оказать сопротивление и нанес телесные повреждения патрульному полицейскому. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.