Шулявській міст у Києві будуть ремонтувати ще цілий рік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію журналіста Євгена Куксіна в своєму Telegram-каналі.

Так, журналіст повідомив, що ремонт Шулявського шляхопроводу, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана, продовжили ще майже на рік - до 31 грудня 2021 року.

Куксін також опублікував відповідни документ про додаткову угоду.

Відомо, що причиною продовження терміну реконструкції за майже 2 мільярди гривень бюджетних коштів стало введення карантинних обмежень.

"От тільки карантин було введено після їзди Кличка квадроциклом в новорічному вбранні. Тоді пресслужба КМДА чомусь назвала цю процесію урочистим відкриттям відремонтованого мосту", - обурився журналіст.

Раніше повідомлялось, що на відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. На шляхопроводі впало відразу три електроопори. Електричні стовпи впали, спершись на захисні огорожі моста. Перебої з рухом автомобілів спостерігались на всіх чотирьох смугах. Тоді користувачі активно поширювали в мережі фото руйнувань та наголошували, що міст тільки нещодавно було відремонтовано, при цьому витратили на це чимало коштів.

Нагадаємо про НП на Шулявському мосту: шляхопровід залишили без важливих деталей, фото.

Раніше Politeka писала про НП зі скляним мостом у Києві, територія оточена: кадри з місця подій.

Також Politeka повідомляла, що частина шляхопроводу впала на зупинку в Києві, відео: "парканчик втомився".