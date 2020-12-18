Пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки в Києві знову пошкоджений

Про це повідомляє "Сьогодні".



За попередньою інформацією, невідомі пошкодили оглядове скло-на ньому утворилися тріщини.

Співробітники муніципальної охорони, які чергують біля мосту, поділилися, що огороджувальна стрічка з'явилася на мосту пару днів тому.

Кількість тріщин на склі, удар був досить важким. Винуватців поки знайди не вдалося.

Варто відзначити, що пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки відкрили влітку 2019 року. З того часу скляні панелі вже неодноразово тріскалися.

Також ми повідомляли, що на відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП - на шляхопроводі впало відразу впали відразу три стовпи освітлення. В результаті інциденту було пошкоджено 9 автомобілів.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, частина шляхопроводу впала на зупинку в Києві, відео: "парканчик втомився".

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри НП.

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