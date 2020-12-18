Пешеходный мост от Арки Дружбы народов до Владимирской горки в Киеве вновь поврежден

Об этом сообщает "Сегодня".



По предварительной информации, неизвестные повредили обзорное стекло - на нем образовались трещины.

Сотрудники Муниципальной охраны, которые дежурят возле моста, поделились, что ограждающая лента появилась на мосту пару дней назад.

Количество трещин на стекле, удар был довольно увесистым. Виновников пока найди не удалось.

Стоит отметить, что пешеходный мост от Арки Дружбы народов до Владимирской горки открыли летом 2019 года. С тех пор стеклянные панели уже неоднократно трескались.

Также мы сообщали, что на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП - на путепроводе упало сразу упали сразу три столба освещения. В результате инцидента было повреждено 9 автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, часть путепровода рухнула на остановку в Киеве, видео: "Заборчик устал".

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар охватил жилой дом в Киеве, есть пострадавшие: кадры ЧП.