У Києві з багатостраждального Шулявського шляхопроводу прибрали всі опори освітлення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дизайнера Дмитра Макогона в соцмережі.
Так, після падіння декількох опор на відремонтованому рік тому Шулявському шляхопроводі в Києві всі опори освітлення тепер з нього повністю прибрали.
За словами Макогона, разом з ліхтарями прибрали і контактну мережу тролейбусів.
Як відомо, три ліхтарних стовпи впали на Шулявському шляхопроводі майже тиждень тому, 15 грудня. В результаті були пошкоджені дев'ять машин, постраждалих немає.
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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).
Раніше повідомлялось, що на відремонтованому Шулявському мосту в Києві у вівторок, 15 грудня, сталася НП - на шляхопроводі впало відразу три електроопори.
"Справжній транспортний колапс на Шулявці. На обновленому шляхопроводі впали одразу три стовпи освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони. Ремонт робили Равшан із Джамшудом чи що?" - йдеться в повідомленні.
Стовпи лежали поперек дороги, заблокувавши рух транспорту. На інцидент вже відреагував мер столиці Віталій Кличко, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у неякісному відновленні мосту. Як відомо, вартість моста становила близько 600 тисяч доларів.
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