В Киеве с многострадального Шулявского путепровода убрали все опоры освещения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу дизайнера Дмитрия Макогона в соцсети.

Так, после падения нескольких опор на отремонтированном год назад Шулявском путепроводе в Киеве все опоры освещения теперь с него полностью убрали.

По словам Макогона, вместе с фонарями убрали и контактную сеть троллейбусов.

Как известно, три фонарных столба упали на Шулявском путепроводе почти неделю назад, 15 декабря. В результате были повреждены девять машин, пострадавших нет.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Ранее сообщалось, что на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве во вторник, 15 декабря, произошло ЧП - на путепроводе упало сразу три электроопоры.

"Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения. Движение транспорта парализовано во все 4 стороны. Ремонт делали Равшан с Джамшудом что ли?" - говорится в сообщении.

Столбы лежали поперек дороги, заблокировав движение транспорта. На инцидент уже отреагировал мэр столицы Виталий Кличко, пообещав привлечь к ответственности виновных в некачественном восстановлении моста. Как известно, стоимость моста составляла около 600 тысяч долларов.

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