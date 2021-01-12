Шулявский мост в Киеве будут ремонтировать еще целый год
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию журналиста Евгения Куксина в своем Telegram-канале.
Так, журналист сообщил, что ремонт Шулявского путепровода, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана, продлили еще почти на год - до 31 декабря 2021 года.
Куксин также опубликовал соответствующий документ о дополнительном соглашении.
Известно, что причиной продления срока реконструкции за почти 2 миллиарда гривен бюджетных средств стало введение карантинных ограничений.
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"Вот только карантин был введен после езды Кличко на квадроцикле в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему-то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - возмутился журналист.
Ранее сообщалось, что на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. На путепроводе упало сразу три электроопоры. Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста. Перебои с движением автомобилей наблюдались на всех четырех полосах. Тогда пользователи активно распространяли в сети фото разрушений и отмечали, что мост только недавно был отремонтирован, при этом потратили на это немало средств.
Напомним о ЧП на Шулявском мосту: путепровод оставили без важных деталей, фото.
Ранее Politeka писала о ЧП со стеклянным мостом в Киеве, территория оцеплена: кадры с места событий.
Также Politeka сообщала, что часть путепровода упала на остановку в Киеве, видео: "заборчик устал".