Шулявский мост в Киеве будут ремонтировать еще целый год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию журналиста Евгения Куксина в своем Telegram-канале.

Так, журналист сообщил, что ремонт Шулявского путепровода, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана, продлили еще почти на год - до 31 декабря 2021 года.

Куксин также опубликовал соответствующий документ о дополнительном соглашении.

Известно, что причиной продления срока реконструкции за почти 2 миллиарда гривен бюджетных средств стало введение карантинных ограничений.

"Вот только карантин был введен после езды Кличко на квадроцикле в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему-то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - возмутился журналист.

Ранее сообщалось, что на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. На путепроводе упало сразу три электроопоры. Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста. Перебои с движением автомобилей наблюдались на всех четырех полосах. Тогда пользователи активно распространяли в сети фото разрушений и отмечали, что мост только недавно был отремонтирован, при этом потратили на это немало средств.

Напомним о ЧП на Шулявском мосту: путепровод оставили без важных деталей, фото.

Ранее Politeka писала о ЧП со стеклянным мостом в Киеве, территория оцеплена: кадры с места событий.

Также Politeka сообщала, что часть путепровода упала на остановку в Киеве, видео: "заборчик устал".