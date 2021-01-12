У Києві затримали чоловіка, який напав на жінку та вкрав її сумку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Києві чоловік застосував газовий балончик проти жінки, а тоді вирвав із її рук сумку та втік. Зараз затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Інцидент стався вчора ввечері, 11 січня. До столичної поліції надійшло повідомлення щодо розбійного нападу на жінку на вулиці Ружинській.

Правоохоронці прибули на місце події, опитали 55-річну потерпілу і встановили прикмети нападника.

"Ми з’ясували, що жінка поверталась додому та біля під’їзду будинку на неї напав невідомий. Нападник застосував газовий балончик, а потім вирвав із руку потерпілої сумку та втік. Співробітники карного розшуку та спецпризначенці почали відпрацьовувати територію та неподалік від місця скоєння злочину затримали чоловіка, схожого за описом, якого у подальшому впізнала заявниця", - розповіли в поліції.

Нападником виявився чоловік 1981 року народження, раніше судимий за скоєння пограбування та крадіжок.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

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